【劉‧住保鮮期@iM網欄】五天長假期怎渡過？ Chocolate & Coffee 尋味之旅

有別於過往的復活節假期，今年大家還要繼續留守香港，暫時沒機會到外地旅遊。因為要留港消費，所以各大商場都磨拳擦掌，舉辦不同類型的活動去吸引大家「洗錢」。由於我喜歡飲飲食食，美酒佳餚、咖啡、朱古力、蛋糕和甜品等等，通通都是我的摯愛。所以，假期剛開始，我已經急不及待去了德福廣場一趟，在他們舉辦的「朱古力x咖啡尋味之旅」中，尋找能夠刺激味蕾的獨特體驗。

活動場內約有20個攤位，每一個都非常貼題，又有創意。最能秒殺一眾OL芳心的，肯定是在咖啡杯上嘆Spa的超治癒QQ動物棉花糖。

原來這些棉花糖是由烹飪共享平台「Cookganizer由你作煮」x台灣超人氣品牌「Sweets Friend 糖伴」，首次從台灣引進動物棉花糖家族呈獻給大家。全套合共25款，其中13款更是香港地區限定，絕對是香港優先，連台灣的朋友仔都未有機會買到。

所有棉花糖均新鮮空運到港，低糖製作又不含防腐劑，真是看得開心、食得放心。望住QQ動物們可愛的模樣，相信一眾甜心公主都會被融化。現場還有扭蛋機，每個扭蛋都有一款動物棉花糖、朱古力或咖啡包，大人小朋友都啱玩。當日目擊一暖男仔仔，一口氣扭了60個QQ棉花糖來送給女朋友，瞬間清空扭蛋機之餘，還令現場的女士們無不看到心心眼！



另一個特色攤位是一向主打歐美航班膳食，對甜點和朱古力要求甚高的gate group 佳美航膳有限公司。這次他們帶同十萬尺高空上的優質甜點衝出機場，降落九龍灣，以其自家品牌Sweet at Gate 的高質手做甜品來俘虜大家的味蕾。他們以新西蘭優質油皮水皮烤焗製作的蝴蝶酥、合桃酥和菠蘿酥，叫人一試難忘，越食越想食。每個酥餅都有原粒合桃或用新鮮菠蘿做餡，香味鮮甜自然，鬆脆可口不油膩，是用心誠意之作。黑啡色燙金禮盒包裝優雅，但價錢親民，用來送禮自用都無難度。他們還有一系列的手製朱古力，當中我最喜愛的就是可可曲奇煙燻黑朱古力和開心果牛油薄脆白朱古力，因為明明是吃朱古力，感覺卻比吃粟米片更脆口，這就是法式美味食法 ”délicieuse”。

在芸芸咖啡攤位中，我隔着口罩還是被h.u.e. Coffee 的咖啡香氣所吸引。原來這個香港原創品牌的咖啡師老闆，每月都會引進不同地方的特色咖啡豆，再細心烘焙或精磨去製作精品咖啡。務求令咖啡愛好者，可輕鬆體驗世上最獨特的咖啡香味、質感、流入喉嚨的順滑感覺和停留在口腔中的餘韻。既然聞起來都這麼香，當然要揀選一些精品回家試一試，老闆特別推薦了以巴西、印尼和哥倫比亞咖啡豆烘焙磨粉而成的手沖咖啡包給我。回家即冲了一杯哥倫比亞花果風味咖啡來試試，香氣四溢之餘，呷了一口，彷彿已令味蕾遊走於熱帶果園和清優花園之中，當然我不會放過在這精品咖啡上，放上QQ動物棉花糖來打卡呃like啦！

當日午飯時間在場逛一逛，我想食買玩的目的已經達到，大滿足！正準備離開之際，赫然發覺現場中竟然有售賣藝術畫作的攤位，作品既沒有咖啡香味，亦不是以朱古力製造，究竟是什麼葫蘆賣什麼藥呢？原來檔主是位畫家，喜以咖啡和朱古力作顏料，為大家即場繪製肖像畫作，甚具心思，而且製成品並不局限於畫布上，有相架、手機殼、萬用木盒等，令人目不暇給。這個尋味之旅會由現在至4月18日在德福廣場舉行，去定唔去，自己決定啦！

作者劉泳錡_簡介： 曾任酒店餐飲人才培訓機構、跨國美妝公司和旅遊景點的人妻高管，在職場上喜以新鮮事物和原創作品吸金拎獎。但近年眼見職埸友好賺到金，離任後卻紛紛以金養病。所以決定要發掘多元方法去保鮮健康，提升心情和生活質素，￼￼有興趣大家都可以一起留住保鮮期。

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