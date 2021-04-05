【玄人‧峰語@iM網欄】究竟人揀屋?還是屋揀人 ?

很多人租樓或買樓前，都會找風水師問問該物業的前程，希望住進去之後風山水起。有些較懶的客人，只會問我有那一區好住；有一些又會問我北方見水、西南見水，可以住嗎?我有提供為人揀宅的服務，但從不會說這些紙上談兵的建設，一定要親身落場去睇，才可以定斷適合與否。我已在本欄分析過多次，風水不是單就一兩個學理去定位評分，而要看整體格局、環境、理氣.....缺一不可。當然，陽宅是沒有完美的風水的，只是在揀宅時，用一個將各大因素整合後的總分，去評定該它的好壞。

然而，一般人都有一個錯覺，認為持風水師一定可以揀到好樓，其實觀念是錯誤的。事實上，過去時間幫人相宅，十間只有一間適合客人住進去，除了因為巒頭理氣問題外，重點還是要命主的運氣。要知道，為何有一些宅A君、B君適合住進去，但C君卻不能?重點就是相宅的時候，我們還要參考各人的『年命卦』。所謂年命卦，不同派別有一同解說，而就以玄空飛星為基礎的學理，年命卦就是以命主出生年去給予一個卦，再看是否與宅中的理氣有正面的化學效應。除此之外，我們亦要留意命主的命卦在宅中位置是否 『入囚』，即跌入中宮的位置，如果有此現象，都是不太適合命主搬入去住了。原因是入囚者，即不能動，沒有生氣，結果如何已不用多言了。

另外，我試過幫客人找屋，看過超過十間以上，總是揀不上手，再查看他的八字及斗數盤，發現其流年田宅宮有所破損，因此他所挑的屋不是巒頭有問題，就是理氣不就，於是我也建議他暫時休息一下，等時機到才去挑選。事實上，搬屋也是講運氣的，運氣不就的時候，所挑的也不會合上心水。之前有一個朋友他略懂風水之理，自己也挑了一間不錯的房子，還簽了兩年死約，後來屋前的明堂動土建商場，他原先預期好的風水格局卻遭破壞，反而這兩年運氣真的一般了。以上的例子並非是冰山一角，十居其六都是這些個案，因此有時候從客人揀樓的過程，結論都不是人找屋，而是屋找人的。

當然，有時候，個別案例是有搬屋的迫切性，如果沒有風水要求，盡量也要挑一些巒頭無破，正正常常的風水，盡量要避開巒頭煞(如反弓、角煞、尖形刀鋒......等)。原因是就算房子的理氣有多好，面對一個差的外巒頭，理氣是得物無所用，千萬不要以為任何風水擺設都可以化煞。原因大自然的力量，始終比人為的大出很多，有時候巒頭煞太大太強，還是不搬入去為妙。

作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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