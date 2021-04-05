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【公關大娜移@iM網欄】「炒散」唔簡單 高手在民間

名人薈萃 17:21 2021/04/05

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Ellyn在傳媒機構任中層，亦是醫療資訊的人氣Vlogger，閒暇還會舉辦小型的瑜伽養生班。網頁設計師Aiden於小型廣告公司任職，還跟朋友合夥投資及營運劏房，並會幫朋友設計家居及搜羅傢俱。Brendan朝九晚六忙於事務律師的工作，收工即投身熱情奔放的Salsa舞蹈，並醉心於不同的比賽爭奪名次，更在商業區開設了舞蹈中心。

像Ellyn、Aiden和Brendan，都有一份理想的正職，再將興趣和特長發展為副業，並產生收入及名氣，這是時興的Slash (斜槓族/炒散族)，由美國專欄作家Marci Alboher於07年的《紐約時報》文章內首次提出，以「斜槓」（「/」）來代表多重職業和身份的多元職涯模式，正在顛覆著傳統的就業市場。

以Slash 形式工作的人叫做Slashie，猶如潛伏民間的高手，周身刀張張利，食多家茶禮，賺幾份收入，以減低「全部雞蛋放於同一籃子」的風險。不要怪Slashie朝秦暮楚，「有頭髮邊個想做癩痢」，終身雇用制盛極一時的日本，也隨著泡沫經濟的崩塌而導致「一生一職」的神話破滅，取而代之是人浮於市的合約制或派遣制短工。就業市場不景氣，加上斜槓族寧可要事業的自主權，多過在企業做一顆默默無聞的螺絲釘，擔凳仔苦熬廿載等上位。

工業蓬勃的年代，祖父輩必須集中在工廠裡出賣勞力、技能和時間，隨著數碼資訊及智能化科技浪潮席捲而至，如今在何處、於何時、與何人一起辦公，已非常具靈活性，基本上只要有網絡及Notebook即可隨時隨地辦公及開會。

作詞人/造型師Kit即使在凌晨和假期也經常向客戶提交作品，她最享受將工作融入生活的無邊界狀態，「快做」定「hea做」；何時工作、何時進修，全由自己揸fit。2015年本港已有超過52.4萬名彈性工作者，佔總就業人口14%，較20年前急增四成。2016年青協調查發現，高達51%受訪的15至34歲青年曾從事freelance工作。

最理想的Slash是由一種專業的延伸，從而產生協同效應，例如資深工程師在部落格分享其專業及管理團隊的經驗，內容大受歡迎，知名度提升令其獲得教育機構的演講邀約，結果他成為講師，並出書變成作家。又或是雜誌編輯順理成章寫起健身運動專欄，再將文字拍成視頻，搖身一變人氣Youtuber，同時兼任健身教練。

大文豪魯迅也是Slashie的表表者，手捧公務員的「鐵飯碗」，又爬格子、執教鞭春風化雨。「/」的意義絕不侷限於賺多點外快，更看重的是鼓勵跳出舒適圈及突破行業籓籬，Slashie應該既鍾情本業，又潛心發揮興趣及專長，充分延展自我的可塑性，活出更多元圓滿的人生。

作者_陳仕娜簡介：

由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。

現任耀才證券企業傳訊總監、香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

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