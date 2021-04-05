【樓市現象】上月逾1000萬二手住宅註冊量破千　按月增近五成

二手樓市旺勢延續，大市表現按月再錄升幅，逾千萬元註冊量成績特別優異。香港置業研究部董事王品弟表示，據土地註冊處資料顯示，3月總共錄得6,138宗二手住宅註冊，較2月的4,698宗增加約三成，當中有1,019宗逾1,000萬元註冊，較2月的689宗按月增近五成，表現跑贏大市，更創22個月新高。

王品弟指出，逾1,000萬元二手住宅註冊量按月增幅較大市顯著，佔整體二手住宅註冊量比率由2月約14.7%，增加約1.9個百分點，至3月約16.6%。

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若以區域劃分，港島區錄397宗逾1,000萬元二手註冊，較2月的256宗增加約55.1%；九龍區錄256宗註冊，較2月的198宗增加約29.3%；新界區錄366宗註冊，較2月的235宗增加約55.7%，各區皆錄顯著升幅。

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屋苑排名方面，只計逾千萬元二手住宅註冊量，太古城以43宗登榜首；名城以30宗註冊次之，海怡半島以25宗排第三。

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