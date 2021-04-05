【陽光旅途@iM網欄】耶穌受難與復活 耶路撒冷神蹟地

今年的復活節假期連清明組成一個長假期，筆者隨了感恩有5天假期可以休息之外，作為基督徒的我，亦想借機會介紹一下耶穌受難、埋葬以及復活的地方－耶路撒冷。

耶路撒冷的歷史及政治背景非常複雜，並非一兩篇短文可以說得清楚明白。我嘗試簡單的說個大慨的情況。首先以色列在1948年建國後，一直只控制著西耶路撒冷，而舊城區及東耶路撒冷卻在約旦的控制之下。直至1967年的6日戰爭時，以色列乘機吞併了整個耶路撒冷。其實以色列一直聲稱耶路撒冷是其首都，但由於1947年的聯合國巴勒斯坦分治計畫，各國主張所謂「耶路撒冷地位未定論」，也就是國際間大多不認同以色列的說法，因此大多數國家的大使館亦都設於特拉維夫。如果大家記得早幾年特朗譜曾經說過美國承認耶路撒冷為以色列的首都，並於2018年把大使館從特拉維夫搬到耶路撒冷。此舉除了引起其他國家的反對，更使同樣把耶路撒冷視作為首都的巴勒斯坦人反應激烈。

▲ 耶路撒冷全景

▲ 耶穌從十字架被放下來的膏禮之石

在以巴之爭外，另一個使耶路撒冷局勢變得更加複雜的是宗教及人種的問題。耶路撒冷舊城分為4個區，分別是基督教區、猶太區、穆斯林區及亞美利亞區。經過每個區均需通過像進機場一樣的安檢。由於基督教、猶太教及穆斯林3大宗教均把耶路撒冷奉為「聖城」，3個宗教都有很多歷史故事在這𥚃發生，而且亦有他們自己的神圣建築，好像猶太教的哭牆、穆斯林的奧瑪清真寺和基督教的苦路及聖墓等。而由於從公元300年開始中亞國家亞美利亞是世上第一個基督教國家，由於奧圖曼帝國在20世紀初對他們進行大屠殺，因而定居於此。

▲ 紀念耶穌受難的十字架

想要交代的東西太多，暫放下不說，今天只介紹耶穌基督背著沉重十字架走過的苦路。按照歷史，苦路應該是從大衛塔一直去到聖墓教堂的，但現在的觀光路線變成約500米的「苦路14站」。其實它只是16~18世紀才設計出來給教徒朝聖的路線，其中更有5個站根本並沒有記載在聖經中的。但對基督徒的意義可能在苦路中思念耶穌所承擔的痛苦，比找出14個站更重要！其實現在的苦路是經過多次修正的，今天的苦路從耶穌被定罪的地點安東尼亞堡作為第一站開始，經過包括耶穌3個跌倒的點、遇上瑪利亞的地點、維羅妮卡幫耶穌抹去汗血的地方等，這條路現在都是在市集之中。最後走到聖墓教堂作終結。苦路最後的5個站都在聖墓教堂內，包括教堂入口處是耶穌被脫下衣服的地方。再走進去是一個拉丁小教壇，是耶穌被釘十字架的地方。之後是十字架插著的位置，現在是希臘正教的祭壇。而第13站就是最多教徒親吻的膏禮之石，就是耶穌死後，士兵把遺體拿下來安放的地方。而最後一站就是耶穌的墳墓，亦是祂於3天後復活的地方。

▲ 耶穌穿過死亡復活的墳墓

筆者於90年代初因帶團關係經常往來以色列，試過無數次半夜聽到槍聲；目擊汽車炸彈爆炸及一些不可思議的事都會發生，可能也正因如此使以色列更為神秘吸引。雖然多年沒有機會再踏足，但仍然印象深刻。今次刊出的照片都是攝於我少年時代，我有對比現在的圖片，景物的變化不大。以色列還有很多極吸引的景點，不管你是否教友，都一定會喜歡的，有機會會再為你們介紹。祝大家復活節快樂！

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作者_Sunny左文偉簡介： 資深旅遊人，現任職某大旅行社高層。熱愛旅遊，已走遍七大洲，更曾在國外工作、生活及創業。和你分享旅途中的見聞與感受。

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