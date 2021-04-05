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【美股焦點】盤點標指首季十大升幅榜 三大行業包攬八席

股樓投資 17:03 2021/04/05

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回顧首季標普500指數表現，雖然受美國國債孳息率上揚的陰霾影響，但首季升幅仍然6.18%，優於納指同期的1.76%。標指的500隻成份股當中，首季表現最好的十隻股份，大部份也是來自零售、能源及物料三大行業。（見圖）

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美國最大的連鎖女性成衣零售店Victoria Secret的母公司L Brands（LB）便成為500隻成份股中，表現最標青的股份，首季股價升幅達66.14%。然而，此股升浪早於去年六月起開始展開，其時股價只是14美元的水平，至今股價已翻了四倍至61.8美元; 另一隻同樣上榜的零售股便是Gap（GPS），此股上季升幅達47.5%，這家跨國時裝零售店股價表現亮麗也非空穴來風，其首季每股盈利增利便超出分析師平均預期的58.5%。

【美股分析】拜登總值2.3萬億的基建計劃 有甚麼板塊直接得益？

在經濟復甦預期下，能源及資源股為首的舊經濟股自然表現不俗，當中Marathon Oil、Applied Materials, Occidental Petroleum、Diamondback Energy、Nucor、EOG Resource也名列十大升幅榜之中，首季升幅分別達60.6%、55.09%、53.84%、52.65%、51.67%、47.5%。

同與經濟周期敏感度較高的航空股American Airlines及資產管理公司Invesco也分別名列升幅榜的第七及第十位，升幅分別達51.55%及46.31%。

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撰文 : 林展鋒

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