【疫市失業】日本因疫情近10萬人遭解僱 製造業居首

據日本共同社報導，到現時為止，日本全國累計近10萬人因疫情被解僱，尤其以東京、大阪等大城市的情況最為嚴重。

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日本厚生勞動省的調查顯示，受疫情打擊，以餐飲、住宿及製造業從業員遭解僱人數為最多，超過9.9萬人，料過本周時間後將超過10萬人。以都府道縣來看，失業人數最多依次為東京都、大阪府、愛知縣，神奈川縣。

截至3月26日，根據已公布的各行業及各都府道縣的數據，製造業失業人數最多，為2.1萬人，居各行業之首。其後依次為零售業、餐飲業、住宿業等。

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責任編輯：潘曉豐