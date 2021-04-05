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字節跳動狠批印度做法 凍結銀行賬戶相當於騷擾且違法

股樓投資 16:10 2021/04/05

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早前，印度當局以涉嫌逃稅為理由，凍結字節跳動在印度的銀行賬戶，字節跳動其後向法院提出訴訟，要求撤銷該凍結指令。字節跳動認為印度在調查其可能的逃稅行為時凍結公司銀行賬戶，此做法相當於騷擾以及不合法。

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根據路透社報道，在3月25日字節跳動提交了209頁的法院文件，字節跳動指孟買高等法院在沒有任何實質證據下，對公司採取行動，並且也沒有按照印度法律的要求給予事先通知。字節跳動質疑印度當局在調查期間中凍結帳戶相當於施加不當脅迫，是「對上訴人故意且不當的騷擾」。文件同時亦顯示，印度的稅務機關去年已經告訴字節跳動，有理由相信字節跳動隱瞞部分交易，以及申請了過多的稅收減免。

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此前，法院沒有批准字節跳動所提出的撤銷要求。而下一次聽證將定於周二（6日）舉行。

 

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責任編輯：羅浩濂
 

經濟 中印關係 印度 字節跳動

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