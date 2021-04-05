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內地民眾轉向支持國貨 李寧球鞋價格被炒高31倍至近6萬元

股樓投資 17:07 2021/04/05

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部份內地民眾於新彊棉花事件後，紛紛抵制Nike、Adidas等的外國品牌，轉用李寧（02331）、安踏（02020）等的國產品牌。近日多個國產品牌的球鞋被炒賣，出現缺貨、大幅漲價的現像。更有網民感嘆，「國產鞋都買不起了」。

【大行點睇】 一文看盡 高盛予16隻中資科網股 最新評級及目標價  詳情請看[下一頁]

當中李寧一款球鞋更被炒貴31倍，價格飆升至48889元人民幣（約57800港元）。內地一個網購平台上顯示李寧韋德之道4全明星銀白款的售價高達48889元人民幣（約57800港元），而該鞋參考發售價僅1499元人民幣，漲幅達31倍。而安踏的多啦A夢聯名休閒板鞋白黑款售價為4599元人民幣（折合約5400港元），較發售參考價499元人民幣，漲價8倍多。

【美股焦點】德銀看好呢隻股可受惠強勁芯片需求　料未來12個月股價可升兩成  詳情請看[下一頁]

「人民財評」昨日刊文指，明白在商言商沒有錯，但無底線炒鞋使國產球鞋價格飆升。某種程度上，炒鞋行為可以說是在消費廣大消費者的愛國心。文章表示，「鞋是用來穿的，不是用來炒的。」，並認為監管部門應出手，透過法治手段為這輪炒鞋熱降溫。文章又指，生產廠家要想辦法，比如隨機應變增加供應量等。經銷商、品牌商也要在範圍內發力，壓縮炒鞋空間。

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撰文 : 趙家盈

李寧（02331） 安踏體育（02020） 品牌 產品 港元 人民幣 李寧 網購平台 Adidas Nike

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