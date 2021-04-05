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西班牙最快秋天起試行4天工作周 人工照舊 為期3年

環球政經 15:35 2021/04/05

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超時工作是常態，更遑論可以縮短工時，不過近來有外媒報道，在政西班牙政黨提議下，政府同意最快會在秋天開始試行4天工作周計劃，將工作時數縮減至每周32小時，而政府則會向企業作補貼，以確保員工不會被減薪。

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西班牙左翼政黨MásPaís今年初稱，西班牙政府已接受該黨提出試行4天工作周的提議。該政黨發言人Iñigo Errejón指出，西班牙的工作時數高於西歐平均水平，但卻並非生産力最高的一批國家，認為高工作時數不代表可提高生產力。

【告別Monday Blue】美企業實行逢周一放假 員工士氣好業績升【下一頁

該黨建議政府斥資 5,000 萬歐元（約 4.63 億港元）展開為期 3 年的試行計劃，僱員每周工作4天共 32 小時；預計約有200間企業參與計劃，料有3,000至6,000名員工可受惠。如當地企業試行計劃的話，政府會於首年作出全額成本補貼；翌年補貼一半成本；第 3 年則補貼 33% 成本。

 

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責任編輯：陳楚琨

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