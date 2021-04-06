【網民熱話】打工想跳槽 兼職經朋友介紹不知如何是好 網民：跟你朋友好好解釋就好

工作不如意因此想離開也是人之常情，但當工作是經朋友介紹，又可以如何告知朋友呢。近日就有網民在討論區發文，指自己目前有兩份兼職，一份是透過朋友介紹進去的餐飲，雖然時薪待遇好，但發現自己做不太上手，不太適合餐飲行業，另一方面是跟同事並沒有相處的很好，所以想要跳槽到另一個朋友目前上班的地方，但礙於朋友的關係感到很抱歉，也不想讓朋友為難，畢竟當初是事主主動問現時的餐飲工作有沒有缺人，因此不知該如何是好。

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事主經歷：

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帖文一出，網民都建議「換啊，跟你朋友好好解釋就好」、「沒這回事吧，反倒如果妳不能適應硬留在那，妳朋友才會比較為難吧，她要忙她的又要幫妳跟老闆求情之類的，久了她也會覺得很厭煩」、「你跟你朋友講清楚在離職，不然你的情況連時間都很難配合老闆怎麼用你」

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責任編輯：羅浩濂