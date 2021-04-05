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【活化香港】活化何東夫人醫局成生態研習中心 料今年年中完工

環球政經 16:01 2021/04/05

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港府近日公布有關第四期活化歷史建築伙伴計劃的詳情，當中包括位於古洞路38號的何東夫人醫局等歷史建築物。

嗇色園副主席陳燦輝指，2015年6月，嗇色園成功獲選把醫局活化為何東夫人醫局‧生態研習中心，提供一系列社區生物速查課程及體驗活動，向新一代推廣保育自然生態及可持續發展的意識。醫局的活化工程於2019年4月展開，預計今年年中完工並開始營運。

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陳燦輝說，為尊重醫局的建築設計原意，在活化過程中，盡力保留建築物的外觀、設計、內部間隔，以至整個建築群的布局。活化後，主樓將用作生態展覽區，設立生態顯像館、實驗室及生態書房。生態顯像館設有大型屏幕，用以投射生態的影像及介紹本地生物多樣性的現況；實驗室會放置顯微鏡及其他實驗室儀器，讓同學進行簡單實驗；生態書房會展示本地物種照片、標本、手繪圖、參考書等。

平房內設有兩個展館---醫局宿舍及古洞故人‧醫局故事展館，展示醫局的建築特色、活化醫局的過程，以及與醫局有關的故事。戶外地方將成為農業縮影區，設有生態池、中藥園圃、有機菜田等，讓參觀的學生進行生態考察。由於何東夫人喜愛養蠶，故亦會在區內種植桑樹以紀念她。至於新建的副樓，樓高一層，設有電機房和洗手間，與現有建築物兼容，不會影響遊客欣賞醫局的建築特色。

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責任編輯：潘曉豐

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