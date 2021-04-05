【智能手錶】CASIO首款配Wear OS系統　G-SHOCK系列智能手錶終於面世

▲ 早前手錶名牌大廠Casio就正式宣佈，首款G-SHOCK系列的G-SQUAD PRO智能手錶GSW-H1000正式世。

智能手錶市場龐大，連傳統的手錶大廠都想分一杯羹，早前手錶名牌大廠Casio就正式宣佈，首款G-SHOCK系列的G-SQUAD PRO智能手錶GSW-H1000正式世。

該智能型手錶內建Wear OS ，提供各式各樣功能，可幫助消費者針對運動、健身設定目標，以追蹤身體狀況保持健康的GSW-H1000 智慧型手錶，是運動防護型手錶G-SHOCK系列的最新產品。

Casio表示，新款智能手錶具有G-SHOCK系列的所有防護功能，包括提供防震和200公尺防水保護。另外，作為運動型G-SQUAD智能手錶旗艦產品，GSW-H1000非常適合用於各種運動，如跑步、室內健身、公路單車及游泳，甚至可用於衝浪和滑雪等項目。

GSW-H1000智慧型手錶配備用來測量心跳頻率的光學傳感器，具指南針、高度/氣壓傳感器、加速計、陀螺測試儀、GPS功能等。該手錶亦有1.32吋全彩TFT雙層屏幕，消費者可根據自己需求設定相關數據顯示，手錶模式下運行，待機時間可長達1個月。

該款智能手錶在美國定價為700美元（約5442港元），預計今年的5月左右上市。

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責任編輯：李彥煒