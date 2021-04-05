  • 23°C
香港時間 : 2021405日 (一) 15:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【智能手錶】CASIO首款配Wear OS系統　G-SHOCK系列智能手錶終於面世

科技 14:53 2021/04/05

分享：

早前手錶名牌大廠Casio就正式宣佈，首款G-SHOCK系列的G-SQUAD PRO智能手錶GSW-H1000正式世。

智能手錶市場龐大，連傳統的手錶大廠都想分一杯羹，早前手錶名牌大廠Casio就正式宣佈，首款G-SHOCK系列的G-SQUAD PRO智能手錶GSW-H1000正式世。

該智能型手錶內建Wear OS ，提供各式各樣功能，可幫助消費者針對運動、健身設定目標，以追蹤身體狀況保持健康的GSW-H1000 智慧型手錶，是運動防護型手錶G-SHOCK系列的最新產品。

Casio表示，新款智能手錶具有G-SHOCK系列的所有防護功能，包括提供防震和200公尺防水保護。另外，作為運動型G-SQUAD智能手錶旗艦產品，GSW-H1000非常適合用於各種運動，如跑步、室內健身、公路單車及游泳，甚至可用於衝浪和滑雪等項目。

GSW-H1000智慧型手錶配備用來測量心跳頻率的光學傳感器，具指南針、高度/氣壓傳感器、加速計、陀螺測試儀、GPS功能等。該手錶亦有1.32吋全彩TFT雙層屏幕，消費者可根據自己需求設定相關數據顯示，手錶模式下運行，待機時間可長達1個月。

該款智能手錶在美國定價為700美元（約5442港元），預計今年的5月左右上市。

＞＞＞【網絡安全】5.33億Facebook用戶資料外洩　2019年舊數據至今仍在流傳

責任編輯：李彥煒

相關文章

【智能手錶】Samsung或放棄Tizen OS系統　改為推出WearOS智能手錶
2021/02/27
【智能手錶】Samsung或放棄Tizen OS系統　改為推出WearOS智能手錶
【智能手錶】Motorola重返智能手錶市場　本年6月份續推Moto G、Moto Watch
2021/03/01
【智能手錶】Motorola重返智能手錶市場　本年6月份續推Moto G、Moto Watch
【智能手錶】搶先Apple Watch發布！傳三星在本年第2季推Galaxy Watch 4
2021/03/10
【智能手錶】搶先Apple Watch發布！傳三星在本年第2季推Galaxy Watch 4
【智能手錶】Apple Watch擬推「Explorer」版本　專為極限運動愛好者而設
2021/03/29
【智能手錶】Apple Watch擬推「Explorer」版本　專為極限運動愛好者而設
運動 美國 單車 游泳 健身 跑步 單車 滑雪 Casio 智能手錶

下一篇文章

【Facebook】Facebook推新工具　助用戶管理收發資訊
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【數據收集】愛爾蘭大學研究揭　Android手機數據收集多iOS 20倍
【數據收集】愛爾蘭大學研究揭　Android手機數據收集多iOS 20倍
【小米新Logo】小米Logo設計費近240萬元？歷時三年方變圓　網民熱論：找不同
【小米新Logo】小米Logo設計費近240萬元？歷時三年方變圓　網民熱論：找不同
【LG危機】傳LG將宣布退出手機市場　料最快下周一公布
【LG危機】傳LG將宣布退出手機市場　料最快下周一公布
【愚人節】超越傳統折疊手機！Lenovo推「竹簡式平板電腦」
【愚人節】超越傳統折疊手機！Lenovo推「竹簡式平板電腦」
【機迷熱話】用戶投訴Switch無法開機　任天堂官方分享解決小技巧
【機迷熱話】用戶投訴Switch無法開機　任天堂官方分享解決小技巧
【擊敗蘋果】三星Galaxy S21系列全球熱賣　成功超越蘋果銷量排名首位
【擊敗蘋果】三星Galaxy S21系列全球熱賣　成功超越蘋果銷量排名首位