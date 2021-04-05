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中國援助薩爾瓦多共和國 捐贈15萬劑科興疫苗

環球政經 16:45 2021/04/05

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薩爾瓦多共和國總統布格磊（Nayib Bukele）今日(5日)表示，中國將捐出15萬劑由科興控股生物技術有限公司（Sinovac）所生產的新冠疫苗給薩爾瓦多。

【告別Monday Blue】美企業實行逢周一放假 員工士氣好業績升 【下一頁

布格磊在推文中表示，收到中國國家主席習近平的一封信，信內通知他，中國將捐贈薩爾瓦多15萬劑新冠疫苗。人口約650萬的薩爾瓦多早前已採購200萬劑科興生物疫苗，是次更有15萬劑為中國捐贈，這次捐贈疫苗將有效幫助薩爾瓦多遏止疫情的擴散。

【活化香港】活化何東夫人醫局成生態研習中心 料今年年中完工 【下一頁

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薩爾瓦多共和國目前累計有64431人確診，2025人染疫而死。薩爾瓦多在2月以阿斯利康（AstraZeneca）疫苗展開疫苗接種計畫。

 

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責任編輯：羅浩濂
 

習近平 科興 疫情 薩爾瓦多 中國

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