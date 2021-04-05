【告別Monday Blue】美企業實行逢周一放假 員工士氣好業績升

所謂Happy Friday，普通打工仔每周最期待的必然是星期五，但「快樂的時間過得特別快」，周日晚就開始「抑鬱」，Monday Blue更是你我都有共鳴。近日美國一間初創公司推行每周一放假制度，不但員工士氣大增、提升生產力，公司業績也隨之蒸蒸日上，增幅達121％。

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據外媒報道，初創公司Wanderlust Group創辦人Mike Melillo表示，以往自己需要利用周末放假時間，來安排未來一周的工作內容，令周末的休息時間減少。他感到痛苦及筋疲力盡，他相信公司員工也有同樣感覺，他又認為人應對自己的工作抱有熱情。Melillo又稱，公司有不少員工住在沿海城鎮，而通常星期一的遊客人數較少，屬最適合的休假日，員工當日可到處遊玩享受。

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報道提到，該公司實施4天工作制度後，更宣布減少舉辦非必要的工作會議。Melillo表示，在實施新制度後，員工工作時間減少，因此需要重新考慮會議的必要性，沒有必要參加會議的人就不用參加，此舉反而幫員工重新獲得一些時間。

新工作制度實施後，員工的工作進度及表現皆無負面影響，4天工作制不但能提升員工士氣及提升生產力。近半年來，Wanderlust Group的業務表現強勁，公司利潤較去年增長121%。

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責任編輯：陳楚琨