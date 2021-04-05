【行業焦點】LG電子正式退出手機市場 7月底起停產及銷售 將專注電動汽車零組件業務

曾與三星及蘋果稱霸全球手機市場的南韓LG電子今日（5日）正式宣布將自7月31日起停止持續虧損的智能手機部門生產及銷售，以簡化運營，並將專注於電動汽車零組件等項目。公司指，料短期收入將有所下跌，但長遠可有效改善公司的財務狀況及管理效率。

面對行業激烈競爭，加上中國手機品牌崛起，LG近幾年的產品明顯失色，自2015年起該業務已連蝕6年，累計蝕5萬億韓元，相當於約344.3億港元。LG目前在全球市場佔有率只有2%，據研究機構Counterpoint數據顯示，LG去年手機出貨量僅2,300萬部，遠低於另一龍頭三星的2.6億部。事實上，該業務為集團5個部門中最小規模的部門，去年第四季只貢獻7.4%的收入。有分析預計，退出手機業務將令LG今年經營利潤增加1萬億韓元。

對於汽車零組件發展，公司一直擴大相關業務，去年與加拿大汽車零件製造商麥格納國際（Magna International）設立10億美元的合資公司，生產電動汽車的關鍵零組件，包括電動摩打、電源逆變器及車載充電器。

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記者﹕郭秀慧