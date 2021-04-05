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任志剛：聯繫匯率依然穩固 料美國制裁不會擴至企業

股樓投資 13:06 2021/04/05

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行會成員、金管局前總裁任志剛受訪時指，相信美國不會不准香港使用美元，若港元無法再與一種貨幣掛鉤，亦可改與其他貨幣掛鉤，但相信港元與美元脫勾的可能性低。

任志剛指，美國早前發布一份報告提到香港貨幣及金融制度是獨立於內地，即美國仍認同香港與內地為兩個金融體系。他認為難料中美關係發展走向，但相信美國不可能推出阻止香港使用美元的「核子武器」，聯繫匯率多年來穩如磐石，而短期內亦不認為美元作為全球最重要貨幣的地位會被挑戰。

【趣話財經】「創新」發死人財但隨時壞帳？ 內地銀行推墓地貸被叫停  詳情請看[下一頁]

任志剛認為，中國應減少對美元的依賴，將人民幣國際化。他指出，香港最活躍的資本市場是股票市場，可引入人民幣作為交易單位，人民幣國際化便可走多一步，而香港作為國際金融中心地位亦會更穩固。 

【大行點睇】IGBT業務進展遜預期 瑞信降中車時代電氣目標價   詳情請看[下一頁]

他又指，若美國不准內地公司往美國集資，會令人質疑美國是否等於實行資本管制或外匯管制，甚至產生負面印象，所以認為美國不會去得太盡。他認為現時美國對香港的制裁屬個人層面，相信不會擴大至針對公司機構，甚至政府。

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撰文 : 趙家盈

任志剛 股票 中美關係 金融 人民幣 美元 港元 制裁 香港 中國

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