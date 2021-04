美國3成人已打疫苗 拜登指接種為道義責任

美國總統拜登呼籲美國人盡快接種新冠疫苗,並指接種疫苗是一種道義責任。截至周日,美國累計已接種1.65億劑新冠疫苗,合共1.06億人已接種至少1劑新冠疫苗,佔全國人口32%;已接種2劑新冠疫苗則有6100萬人,佔全國人口18.5%。

拜登(Joe Biden)是美國歷來第二位為天主教徒的總統,他周日聯同第一夫人吉爾(Jill Biden)拍攝片段,發表復活節講話,祝願美國人復活節快樂。

拜登表示,

(getting vaccinated is a moral obligation, one that can save your life and the lives of others.)

拜登續稱,

接種疫苗、鼓勵信眾及社區接種疫苗,我們不但可以打敗病毒,亦可以令我們一起慶祝佳節的日子加快來臨。

(By getting vaccinated and encouraging your congregations and your communities to get vaccinated, we not only can beat this virus, we can also haste the day when we can celebrate the holidays together.)