  • 23°C
香港時間 : 2021405日 (一) 16:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【亞裔歧視】加州64歲老婦被刺死 警拘捕23歲女子（第二版）

環球社會熱點 15:05 2021/04/05

分享：

美國加州一名64歲亞裔老婦周末早上於河邊遛狗時，被人用刀刺死。加州警方已拘留一名23歲女子，而經初步問話後，警方指今次襲擊不涉及種族仇恨，而是隨機施襲。紐約周日有逾萬人遊行，要求當局採取措施，打擊針對亞裔的種族歧視和仇恨犯罪。

（第二版更新紐約示威情況）

事發地點為加州南部城市Riverside近Golden Avenue，64歲女子Ke Chieh Meng帶同兩隻小狗於河邊遇襲，腹部大量出血，送往當地醫院後證實不治。

襲擊發生後不久，有居於當地的人士致電警方，稱一名女子曾經短暫出現，懷疑是行兇者。警方其後於洛杉磯縣Monterey Park拘留23歲女子Darlene Stephanie Montoya。

警方發言人表示，警員初步問話後，疑兇指行兇動機與種族仇恨無關，而是隨機襲擊。疑兇被起訴涉嫌謀殺、持械、受非法藥物影響3項罪名，而她上月底曾因以滑板襲擊他人被捕。

美國近月發生多宗針對亞裔的襲擊，令人關注當地的種族歧視及種族仇恨問題。多個團體周日在紐約市曼哈頓區發起遊行，要求當局採取措施，打擊針對亞裔的種族歧視和仇恨犯罪，上萬人響應參與。

責任編輯：嚴智勇

紐約反亞裔仇恨示威

    點擊圖片放大
    +3
    +2

 

種族主義 謀殺 罪行 加利福尼亞 美國

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月05日 時間16:00）

下一篇文章

LG退出智能手機市場
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

哈里梅根「口疏」亂爆私隱 料難打入美國上流社會
哈里梅根「口疏」亂爆私隱 料難打入美國上流社會
新型冠狀肺炎全球疫情（04月05日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月05日 時間16:00）
294萬Facebook香港用戶資料外洩 全球5.3億用戶資料被公開
294萬Facebook香港用戶資料外洩 全球5.3億用戶資料被公開
【英國王室】哈里深得長輩心 太嫲遺產分得多過威廉
【英國王室】哈里深得長輩心 太嫲遺產分得多過威廉
【亞裔歧視】亞裔男陪妻兒紐約公園散步 遭毆至臉部骨折
【亞裔歧視】亞裔男陪妻兒紐約公園散步 遭毆至臉部骨折
已接種疫苗阿根廷總統中招 據藥廠數據疫苗91.6%有效
已接種疫苗阿根廷總統中招 據藥廠數據疫苗91.6%有效