【亞裔歧視】加州64歲老婦被刺死 警拘捕23歲女子（第二版）

美國加州一名64歲亞裔老婦周末早上於河邊遛狗時，被人用刀刺死。加州警方已拘留一名23歲女子，而經初步問話後，警方指今次襲擊不涉及種族仇恨，而是隨機施襲。紐約周日有逾萬人遊行，要求當局採取措施，打擊針對亞裔的種族歧視和仇恨犯罪。

（第二版更新紐約示威情況）

事發地點為加州南部城市Riverside近Golden Avenue，64歲女子Ke Chieh Meng帶同兩隻小狗於河邊遇襲，腹部大量出血，送往當地醫院後證實不治。

襲擊發生後不久，有居於當地的人士致電警方，稱一名女子曾經短暫出現，懷疑是行兇者。警方其後於洛杉磯縣Monterey Park拘留23歲女子Darlene Stephanie Montoya。

警方發言人表示，警員初步問話後，疑兇指行兇動機與種族仇恨無關，而是隨機襲擊。疑兇被起訴涉嫌謀殺、持械、受非法藥物影響3項罪名，而她上月底曾因以滑板襲擊他人被捕。

美國近月發生多宗針對亞裔的襲擊，令人關注當地的種族歧視及種族仇恨問題。多個團體周日在紐約市曼哈頓區發起遊行，要求當局採取措施，打擊針對亞裔的種族歧視和仇恨犯罪，上萬人響應參與。

責任編輯：嚴智勇

紐約反亞裔仇恨示威