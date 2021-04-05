【小米造車】雷軍神秘飯局照　小鵬CEO何小鵬、蔚來CEO李斌、比亞迪CEO王傳福及理想CEO李想齊入鏡

▲ 圖為雷軍（中）與小鵬汽車的CEO何小鵬（左一）、蔚來汽車CEO李斌（左二）、比亞迪（01211）CEO王傳福（右二）及理想汽車CEO李想（右一）的合照

小米 （01810） 創辦人雷軍於4月1日舉行神秘飯局，席上流傳一張相片，雷軍與小鵬汽車的CEO何小鵬、蔚來汽車CEO李斌、比亞迪 （01211） CEO王傳福及理想汽車CEO李想的合照，新能源車企巨頭都聚首一堂，引發市場哄動。據悉，是次聚會是華夏同學會第32次正式聚會，當日參與者還有美團 （03690） CEO王興、紅杉資本全球執行合夥人沈南鵬、滴滴CEO程維等。

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華夏同學會為長江商學院和中歐商學院上過CEO班的同學組織而成，大部分都是企業家，馬雲、馬化騰、李彥宏、王健林、郭廣昌、李東生、柳傳志等皆是華夏同學會成員，每年聚會兩次，輪流承辦，每次的聚會都會有一個主題。

今次則由小米科技承辦，由4月1日下午2時至8時半，參觀小米北京總部，包括實驗室，並由雷軍分享小米的過去10年與未來10年；4月2日朝早9點至12點半，討論智能出行、智能汽車與自動駕駛，為時3個半小時。

據報名名單，還有騰訊 （00700） 主席馬化騰、嗶哩嗶哩 （09626） CEO陳睿、TCL CEO李東生、安踏 （02020） CEO丁世忠、快手 （01024） 創始人宿華、碧桂園 （02007） 主席楊惠妍、萬科 （02202） 主席郁亮等。

記者：譚志偉