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【中美角力】任志剛：金融武器化　美國不會去到太盡

宏觀解讀 04:46 2021/04/05

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【中美角力】任志剛：金融武器化　美國不會去到太盡

任志剛（行政會議成員、金管局前總裁）出席電台訪問時提到美國將金融武器化，認為美國出招時不會去到太盡。任志剛指，所謂金融武器化，即（一）不予投資者到美國的市場，（二）不予集資者到美國的市場，（三）不予用美國的金融平台。但美國是全球最大負債國，金額達14萬億美元，中國是大的債權國，連香港共4萬億美元，最大的負債國會否用金融武器打最大的債權國，是受人質疑的。若不予人投資或不給中國公司到美國集資，這是否等於資本管制？若不予人用美元，是否等於外滙管制？若凍結他人資產，例如美國國債，是否債務違約？任志剛指會給予市場印象，全球最大的負債國，搞資本管制、外滙管制及債務違約，會攞苦黎辛，會搞到好大，所以認為美國不會去到太盡，惹市場反效果。

香港是使用美元的第三大市場，任志剛認為美國不會使出核子武器來禁香港使用，可能性是極低，在居安思危下，金管局仍有眾多方案，若美國禁港元掛鈎，港元可掛鈎其他貨幣。若美國禁中概股，香港更為有利，資金會轉來香港投資。

人民幣國際化可減低對美元依賴，香港資本市場可助人民幣活躍使用，例如可以人民幣買港股，因為中資股本幣為人民幣，外國投資者可以選擇會冒人民幣風險，還是港元風險。不過他指現時未有答案，要問投資者才知，但客觀上，中國有貿易順差、有好多儲備，經濟增長快過美國1倍有多，人民幣前景看升，所以香港推動到人民幣在香港資本市場運用，是非常好之事。若能成事，人民幣國際化可多行一步、香港金融中心的地位更鞏固，以及資金流進流出港元的量會減少，保持港元貨幣穩定會更容易。
他指，不會擔心港元地位被削弱，一個750萬人的貨幣，能夠為14億人及外地市場，作為金融交易的單位？若香港做大金融中心，一定要予人貨幣的選擇，不需一定要「走過」港元，所以不會削弱港元地位，每一個貨幣都是一個交易的單位、一個財富的儲存、一個會計的單位，3個貨幣功能都很清楚，不會削弱港元地位。

香港多很多生意可以做

此外，中國發展是外循環為主體，內循環為輔助，香港若鈎住內循環，可扮演什麼角色？外循環香港扮演什麼角色，可幫國家發展？例如十四五規劃中，消除妨礙生產要素流動的障礙，大灣區內消除這些障礙，香港將多很多生意可以做，因為生產要素即包括人、地、資金，香港可以用內地的地，內地亦可用香港的地，自由在大灣區內用地；人繼續可以到內地工作、消費；最重要是資金流動，例如銀行在大灣區可接受存款及貸款，而理財通亦是資金流動其中一部份，他曾寫過五通策略，（1）資金流通、（2）貨幣兌換流通、（3）貨幣流通，即港元可內地用，香港亦可用人民幣、（4）資金融通，即無論銀行渠道、債券渠道、股票渠道，集資者及投資者可自由在大灣區互動、（5）金融基礎設施聯通，即電子錢包可跨境使用，金融平台可隨時做多種貨幣交易等。至於香港在外循環的角色，則可發揮金融樞紐的作用。

他續指，打通金融互通後，同時要注重金融安全，怎樣管理風險，第一可以額度管理、第二可以單位管理，即哪些人才可做、第三是項目管理，例如理財通、債券通可做先，令風險可控，內地不擔心金融安全。

另外，他提到債務市場風險愈來愈大，小心結構性產品，以及比特幣等，政府亦可改善市場基礎設施，就不會發生，例如Gamestop股價波動，如即時支付交易，就不會發生，政府這方面可以落功夫，以保護投資者。

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記者：譚志偉

港股 經濟 經濟內循環 任志剛

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