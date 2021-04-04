泰國央行傳計劃 明年中測試零售數碼貨幣

全球多地正研究數碼貨幣的可行性。外電消息指，泰國央行傳明年中開始測試供公眾使用的零售數碼貨幣。央行亦表示，數碼貨幣不會影響當地金融體系。

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零售數碼貨幣功能和鈔票和硬幣相若，可以處理網上和實體金融交易。泰國央行傳計劃今年6月向公眾諮詢，期望3至5年內推出數碼貨幣。

日前，歐洲央行行長拉加德亦表示，歐盟可能會用4年時間，完成推出數碼貨幣。

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