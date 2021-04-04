日本旭化成 傳放棄修復損毁半導體廠 或加劇全球晶片荒

日本大型化工企業旭化成旗下位於宮城縣的半導體工廠去年發生大火，引致停產。公司近日透露，由於廠房損毀嚴重，或考慮放棄修復，改為重建廠房。外界預計，全球晶片供應不足的情况或更趨嚴重。

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旭化成停產期間，已委託多間大廠代為生產，包括日本瑞蕯電子和精工愛普森等。無獨有偶，瑞蕯電子廠房近日也發生大火，正委託台灣廠商接手部分生產訂單。

旭化成廠房主要生產車用和音響用半導體。全球電子產品，電動車需求上升，廠房復產無期加劇了全球半導體供不應求的局面。

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