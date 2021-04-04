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中國銀行研究院預測 內地銀行業上半年盈利增速 維持於5%水平

股樓投資 18:59 2021/04/04

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中國銀行(03988)旗下中行研究院日前發表《2021年二季度經濟金融展望報告》回顧一季度全球和中國經濟金融以及全球銀行業運行情況，展望第二季度經濟金融形勢以及全球銀行業發展趨勢。報告中，研究院預測內地銀行業上半年的盈利增速，維持於5% 水平。

[騰訊700] 騰訊旗下天美工作室 傳去年收入達100億美元 成全球最大遊戲開發商  詳情請看[下一頁]

報告認為，內地銀行業經營態勢平穩，資產規模保持穩定增長，凈利潤改善跡象更加明顯，不良貸款率穩中有升，行業內部經營分化更加明顯，銀行業將持續多渠道補充資本金。展望“十四五”，銀行業發展將更加關注科技金融、普惠金融、綠色金融、消費金融、縣域金融等業務，加速數字化轉型進程。

報告又指，內地經濟總體延續了2020年二季度以來的穩定復蘇態勢，預計首季GDP增長16.7%左右。隨著疫苗接種逐步推開，全球經濟復蘇總體加快，出口將保持較高景氣，中國經濟將保持持續恢復態勢，預計次季GDP增長8.2%左右。不過，經濟金融領域仍存在多項風險點也值得關注，包括短期輸入性通脹風險，宏觀杠桿率過快上升的風險等。

【京東9618】 京東157億人幣 轉讓多項資產予京東數科 後者傳將申請科創板上市  詳情請看[下一頁]

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撰文 : 李尚毅

中國銀行（03988） 中小內銀股 國有內銀股 港股

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