【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物

皇都戲院復修動工前，Culture for Tomorrow推出《尋找你我他的皇都》的代入式歷史體驗活動，重新演繹當年幕幕經典場境。市民可於4月中起，透過網上虛擬導賞。

從踏入皇都戲院商場可在售票處接過一張舊式戲票，展開第一身體驗之旅，由璇宮戲院、「小上海」到皇都戲院，由國際級表演到中西首輪電影。《尋找你我他的皇都》同時會展出展示過百件戲院舊物、電影戲票等。

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北角皇都戲院於1952年建成，並擁有68年歷史的一級歷史建築。當中、在屋頂的「飛拱」桁架結構及英皇道入口上方的《蟬迷董卓》大型浮雕項目最為人熟悉。去年8月，大廈獲土地審裁處批准強拍，及至10月，由新世界發展（00017）以47.76億元投得。新世界承諾，將盡力保留和重塑戲院的歷史面貌，把戲院昇華為「文化綠洲」。由於皇都戲院多年失修，更曾經歷四級大火及改建，料在2026年完成復修。

「尋找你我他的皇都」詳情:



日期: 4月1日至4月30日



時間: 上午10時至下午7時



地點: 北角皇都戲院商場 (英皇道279號，電廠街交界)

*由於是次活動開放時段有限並須實施人流管制，有意蒞臨參觀「尋找你我他的皇都 」的會員，請先電郵至info@culturefortomorrow.org表達興趣並提交香港身分証號碼首四位數字，不包括英文字母。Culture for Tomorrow將向所揀選及已表達興趣的會員發出邀請，並保留最終決定權，獲邀會員將收到附有指定入埸日期及時間的電郵。

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責任編輯：黎淑雯