  • 23°C
香港時間 : 2021404日 (日) 19:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物

環球政經 18:22 2021/04/04

分享：

皇都戲院復修動工前，Culture for Tomorrow推出《尋找你我他的皇都》的代入式歷史體驗活動，重新演繹當年幕幕經典場境。市民可於4月中起，透過網上虛擬導賞。

從踏入皇都戲院商場可在售票處接過一張舊式戲票，展開第一身體驗之旅，由璇宮戲院、「小上海」到皇都戲院，由國際級表演到中西首輪電影。《尋找你我他的皇都》同時會展出展示過百件戲院舊物、電影戲票等。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

北角皇都戲院於1952年建成，並擁有68年歷史的一級歷史建築。當中、在屋頂的「飛拱」桁架結構及英皇道入口上方的《蟬迷董卓》大型浮雕項目最為人熟悉。去年8月，大廈獲土地審裁處批准強拍，及至10月，由新世界發展（00017）以47.76億元投得。新世界承諾，將盡力保留和重塑戲院的歷史面貌，把戲院昇華為「文化綠洲」。由於皇都戲院多年失修，更曾經歷四級大火及改建，料在2026年完成復修。 

 

「尋找你我他的皇都」詳情:

日期: 4月1日至4月30日

時間: 上午10時至下午7時

地點: 北角皇都戲院商場 (英皇道279號，電廠街交界)

 

*由於是次活動開放時段有限並須實施人流管制，有意蒞臨參觀「尋找你我他的皇都 」的會員，請先電郵至info@culturefortomorrow.org表達興趣並提交香港身分証號碼首四位數字，不包括英文字母。Culture for Tomorrow將向所揀選及已表達興趣的會員發出邀請，並保留最終決定權，獲邀會員將收到附有指定入埸日期及時間的電郵。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

 

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黎淑雯

 

北角 強拍 英文科 新世界發展（00017） 商場 文娛藝術 電影 好去處 興趣 財務自由

上一篇文章

中國銀行研究院預測 內地銀行業上半年盈利增速 維持於5%水平

下一篇文章

【網民熱話】住村屋還是市區樓？　網民：投資的話，一定市區贏
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【大行點睇】 一文看盡 騰訊美團小米 績後大行最新評級及目標價
【大行點睇】 一文看盡 騰訊美團小米 績後大行最新評級及目標價
【買樓理財】97年高價買元朗樓　單位淪為「蟹貨」不動搖　至今升值逾八成才甩手
【買樓理財】97年高價買元朗樓　單位淪為「蟹貨」不動搖　至今升值逾八成才甩手
十大屋苑上月成績表出爐　四個屋苑呎價不升反跌　某個新界屋苑更跌5.5%！
十大屋苑上月成績表出爐　四個屋苑呎價不升反跌　某個新界屋苑更跌5.5%！
【樓市熱話】月入4萬擁300萬首期 望買580呎以上近港鐵三房　網民：市區三房想也不用想
【樓市熱話】月入4萬擁300萬首期 望買580呎以上近港鐵三房　網民：市區三房想也不用想
【網民熱話】37歲港女轉工月薪17K減至14K 與繼母不和搬出來自住 一個問題竟成最大困擾？
【網民熱話】37歲港女轉工月薪17K減至14K 與繼母不和搬出來自住 一個問題竟成最大困擾？
【網民熱話】大學生做Foodpanda　日做16小時　21月賺22萬　網民反批：青春無價
【網民熱話】大學生做Foodpanda　日做16小時　21月賺22萬　網民反批：青春無價