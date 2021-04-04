4間巴士公司今起加價 新巴城巴分階段加12% 九巴加8.5%

港府批准本港4間巴士公司城巴、新巴、九巴及新大嶼山巴士（嶼巴）加價，由今日起加價。其中城巴及新巴會分兩階段加價，整體車費加幅達12%，並分兩階段實施，今日起加價8.5%，明年1月2日起再加價3.2%。

九巴方面，整體加權平均車費加幅8.5%；計及專營巴士豁免隧道費基金的紓緩作用，以及九巴與城巴或新巴聯營過海路線的車費加幅後，九巴獨營路線的實際加權平均車費加幅為5.8%，今日起生效；嶼巴整體加權平均車費加幅9.8%，今日起生效。

九巴表示，新票價適用於所有巴士路線，包括常規路線、過海線、通宵線、特別線、馬場專線、口岸線以及假日特別線。新票價實施後，九成乘客每程多付1毫至9毫。

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