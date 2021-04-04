發展局局長：何東夫人醫局活化　料年中完工並開始營運

發展局局長黃偉綸網誌發表的文章指，預料何東夫人醫局活化於年中完工並開始營運，工程是於2019年4月展開。

活化後，主樓將用作生態展覽區，設立生態顯像館、實驗室及生態書房。生態顯像館設有大型屏幕，用以投射生態的影像及介紹本地生物多樣性的現況；實驗室會放置顯微鏡及其他實驗室儀器，讓同學進行簡單實驗；生態書房會展示本地物種照片、標本、手繪圖、參考書等。

在平房內則設有兩個展館—醫局宿舍及古洞故人‧醫局故事展館，展示醫局的建築特色、活化醫局的過程，以及與醫局有關的故事。

戶外地方將成為農業縮影區，設有生態池、中藥園圃、有機菜田等，讓參觀的學生進行生態考察。由於何東夫人喜愛養蠶，故亦會在區內種植桑樹以作紀念。至於新建的副樓，樓高一層，設有電機房和洗手間，與現有建築物兼容，不會影響遊客欣賞醫局的建築特色。

位於古洞路38號的何東夫人醫局由何東爵士（Sir Robert Ho Tung）捐資建成，並以其原配夫人麥秀英命名。醫局1932年興建，1933年落成，為新界區最早期鄉郊診療所之一。在1934至1973年間，醫局主要用作產科中心和印度籍軍人療養所。醫局亦曾用作普通科門診診療所，提供醫療服務和舉辦健康教育活動，直至2005年為止。2009年12月獲古物諮詢委員會評為二級歷史建築。

舊醫局由兩幢樓高一層的主樓和平房組成，以有蓋行人道連接。主樓入口上方飾以石匾，上面刻有「何東麥夫人醫局」字樣，背面建有柱廊式外廊，而平房中間有一天井。

負責活化工程的嗇色園副主席陳燦輝表示，醫局糅合了中西建築風格，將西方的藝術與工藝特色元素，如牆壁以抹灰批盪、底部基座塗上灰色漆油、村舍平房風格的門窗，以及窗楣、窗台下、煙囪飾有紅磚鑲邊等，與中式如雙筒雙瓦設計的斜屋頂、屋脊末端上翹等本地元素結合。這種被稱為帶有藝術與工藝特色元素的中式折衷主義風格建築，在香港甚為罕見。

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責任編輯：黎淑雯