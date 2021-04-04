【5G技術】香港電訊推新技術　助使用自動駕駛、智能醫療保健、雲端遊戲

▲ 香港電訊建立一個可進行網絡切片的5G獨立（Standalone，SA）網絡架構，支援工業級應用。

香港要發展智慧城市，智慧出行甚為重要。香港電訊建立一個可進行網絡切片的5G獨立（Standalone，SA）網絡架構，支援工業級應用。專屬網絡切可確保超高速及超低延遲的傳輸渠道。

每個網絡切片是由獨立網絡資源創建，配以協議的服務水平，適用於包括自動駕駛、智能醫療保健、虛擬實境/擴增實境 /360超高清（UHD）視頻服務，以及雲端遊戲等。

【網絡安全】5.33億Facebook用戶資料外洩 2019年舊數據至今仍在流傳

香港電訊利用5G SA網絡及網絡切片技術在公路上試行車聯網（C-V2X）應用。這個智慧出行項目在C-V2X上，應用5G網絡切片以提升城市的道路安全。

香港科學園至沙田市中心首次試行

首個試行已於上周進行，由香港科學園行駛至沙田市中心，全長14 公里。沿途在交通燈及道路燈柱，安裝C-V2X路旁設備（road side unit，RSU）。並為已安裝在車內的車載設備（on-board unit，OBU），提供實時交通資訊。

【電動車】GM Hummer EV SUV首批預售即售罄 料2023年上市

至於C-V2X，即以5G流動網絡為基礎的車聯網通訊系統，連接車輛及道路基礎設施，讓車與車（V2V）、車與行人（V2P）、車與網絡（V2N）、車與道路基礎設施（V2I），進行資訊互通。透過車輛與周圍路面情況之間的實時互通，向駕駛者發出安全警報，避免交通事故。

香港電訊工程部董事總經理林榮執表示，智慧出行是政府在《香港智慧城市藍圖》的關鍵措施之一，而C-V2X則能夠改造城市交通的重要技術。隨著5G技術的推行，自動駕駛將徹底改變運輸體驗，協助香港發展成為世界級的智慧城市。

【消費優惠】Soda Mall翻新推「偽出國」體驗 1元限時優惠售亞洲貨品

責任編輯：馬意文