科大團隊研究發現　戴口罩可過濾空氣中致癌化物

新冠肺炎持續，戴口罩已成為必需品，有研究團隊發現，不織布外科口罩不但可阻隔帶有病毒的飛沫，也可過濾空氣中的致癌化合物，從而降低罹患如肺癌或白血病等癌症的風險。

科大團隊研究派人戴著不織布外科口罩，並到11個排放高濃度致癌的地方，如交通交匯處、廟宇等停留約15分鐘至5小時，及後再將口罩拿到實驗室作化驗。團隊發現，細菌過濾效率達95%、即ASTM 一級標準的口罩，可阻隔約70%含有三個或以上苯環的PAHs。至於細菌過濾效率達98%、即AST 二級或三級標準的口罩，PAHs的過濾效率可達75%，顯示佩戴口罩能減低該類致癌物質所誘發的癌症風險高達七成。

甚麼是PAHs？

PAHs廣泛存在於大氣中，汽車引擎排放、吸煙、燒香等燃燒過程均會釋放PAHs。科學界多年的研究指出，吸入PAHs與肺癌及白血病病情的發展緊密相關。

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責任編輯：黎淑雯