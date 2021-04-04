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[防彈少年團] 韓國BTS事務所74億元收購 Justin Bieber所屬綜藝公司

環球政經 15:28 2021/04/04

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韓國知名樂團BTS(防彈少年團)所屬公司HYBE(前稱Big Hit 娛樂)衝出國際，日前以9.5億美元，即約74億元收購加拿大人氣歌手Justin Bieber所屬美國綜藝公司 Ithaca Holdings所有股權。Ithaca 旗下著名藝人亦包括Demi Lovato和Ariana Grande等。收購完成後，Ithaca行政總裁亦即Justin Bieber 經理人Scooter Braun,亦會加入HYBE董事局， 共同發展國際業務。

HYBE收購完成後藝人一覽:

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去年10月已於韓國上市的HYBE，旗下的當地藝人除了BTS,亦包括Seventeen和TXT等。今年初，HYBE亦曾以5億元，收購另一韓國綜藝事務所YG 子公司YG Plus。旗下另一子公司Benx ,早前亦成功引入當地最大網絡企業Naver為投資者。

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撰文 : 李尚毅

娛樂人物職業 娛樂機構 南韓

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