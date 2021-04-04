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【網民熱話】住村屋還是市區樓？　網民：投資的話，一定市區贏

股樓投資 17:55 2021/04/04

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香港寸金尺土，不論是住村屋又或是市區樓，都各有千秋，在網上，則有人對比兩者的好壞處，又有人認為若是置業，市區樓一定「必勝」。

有網民就分析，村屋其實有較多條件都是較市區樓優勝，而且有不少村屋的位置都鄰近港鐵站，交通便利，有網民更歸納出如果村屋具5個條件，一定是較住市區樓為優勝：

1.交通不可太差，附近要有小巴、巴士、輕鐵站、前往地鐵站車程在10分鐘之內；門口入到私家車，最好有車位。
2.景觀可望到山或海
3.要有花園或天台
4.最好全幢都是屬於自己，方便重新葺修

 

    點擊圖片放大
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另外，有網民認為村屋位置偏僻，而且接收網絡較差，又多蚊蟲，因此覺得市區樓較為好住。然而，有聲稱正住在村屋的網民反駁指，自己正用網上行光纖上網、屋企亦裝上蚊網，直言：「同住大廈冇大分別」。
 

又有人則分析指，村屋分兩大類屋苑式及非屋苑式，「屋苑式的村屋就容易易手做買賣，但自由度冇咁高，覺得住好啲都係揀獨立既單位。」該名網民續指：「非屋苑式村屋就睇運氣，通常大村都無嘢煩，我之前住的村屋，無試過需要吸糞，睇你間屋的化糞池設計，市區同村屋各有各好，但投資的話，市區一定贏。」



 

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責任編輯：黎淑雯

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