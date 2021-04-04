【內地熱話】涉教唆學生體罰違規同學　內地小學老師被辭退

雖然現時對學生以體罰（即通過人的身體施以責罰，如打手心、打屁股等）的管教方式已被大多數學校禁止，但仍有不少地方會進行。內地就有小學老師涉教唆學生體罰違紀同學，及後該名教師被辭退。

綜合內媒報道，河南商丘寧陵縣有一名小學老師涉教唆班級學生體罰違反紀律的同學，網上更流傳相關影片，而引起熱議。報道指，身為老師的段某在授課期間，因有兩名學生違反課堂紀律，而對他們進行批評教育，段某為使班級紀律穩定，更建議讓全班同學以手打方式，對該兩名學生進行體罰。

在下遊時，段某並未製止學生的行為，而離開教室。據報，部分學生更圍向該兩名學生進行推摟，令其中一名受害人右臂皮膚淤青，兩位學生心理受到傷害。

事發後，寧陵縣教體局對該事件展開調查，先是取消寧陵縣清華園學校2021年評先評優資格，並辭退段某。

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責任編輯：黎淑雯