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294萬Facebook香港用戶資料外洩 全球5.3億用戶資料被公開

環球社會熱點 14:03 2021/04/04

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293萬Facebook香港用戶資料外洩 全球5.3億用戶資料被公開

Facebook發生大規模用戶資料外洩事件，本港294萬facebook用戶的個人資料被上載到互聯網。事件影響廣泛，涉全球106個國家或地區，共5.33億用戶的個人資料。Facebook回應時稱，被外洩的是舊資料，源於一個早於2019年便已解決的問題。

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Business Insider報道，大量facebook用戶的個人資料，被上載到一個黑客論壇，包括用戶的電話號碼、生日日子、個人簡介等資料，經核查後，發現被外洩的資料，與已知用戶的資料吻合。

事件牽連甚廣，據相關論壇帖文，共涉及106個國家或地區，共5.33億用戶。除了香港的294萬用戶，美國也有3200萬用戶受拖累。

揭發事件的網絡保安專家Alon Gal指出，雖然只是數年前的舊資料，但對不法之徒來說，仍是珍貴的資料，犯罪分子或利用有關資料假扮用戶，或欺騙用戶交出登入資訊。

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事件源於1月，Alon Gal在該論壇發現一名用戶，聲稱可收款替人獲取facebook用戶資料，及至最近，整個資料庫被人完整上載到論壇上。

責任編輯：林建忠

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