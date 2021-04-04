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【網絡安全】5.33億Facebook用戶資料外洩　2019年舊數據至今仍在流傳

商業 14:07 2021/04/04

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Facebook擁有超過60億用戶，收集了無數用戶資料。（法新社圖片）

Facebook擁有超過60億用戶，收集了無數用戶資料，但過去傳出用戶資料外洩事件，引起民眾對網絡安全的關注。並擔憂數據洩漏會被人惡意使用。網上有過億Facebook用戶資料被公開。

綜合外媒報道，近日有網絡犯罪情報公司Hudson Rock的首席技術官Alon Gal，在網上發現了Facebook用戶資料的事件。而今次被發現5.33億的用戶資料，包括：電話號碼、Facebook ID、全名、位置、出生日期和個人簡歷等。受影響的用戶當中，有近300萬個香港用戶、3,200 萬條美國用戶、1,100 萬條英國用戶等。

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網上流傳Facebook用戶資料為舊數據
Facebook發言人在電郵聲明表示，是次在網上流傳的數據，為2019年時已提及外洩的舊數據。他們當時8月份發現並修復了問題。然而，該公司修補了漏洞，但其無法阻止已洩漏的資料在網上傳播。

Alon Gal稱，尤以大型數據庫或稀有數據庫，通常不會立即被廣泛傳播，皆因「擁有數據庫的人，會嘗試在較長時間內將所得數據貨幣化」，而過程有機會花費數年或數天。不過，若所有私有數據庫被出售，最終都會外洩。

有指，對於Facebook的數據洩漏事件，將有機會破壞了Facebook收集大量個人資料，並且將資料利用在商業渠道，例如銷售給目標廣告。

責任編輯：馬意文

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