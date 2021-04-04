難民湧入迫爆美國 闖關人數15年新高

▲ 有難民舉着寫有西班牙語的標語，要求「拜登，讓我進去」。

美國總統拜登（Joe Biden）上任後，美國移民政策隨即有所轉向，變得較為包容，穿越美國邊境到美國尋求新生活的人數同時上升，三月初步數據顯示，闖關難民人數升至15年來的新高，並有破紀錄的青少年及兒童，在沒有家長陪同下湧到美國。

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美國海關及邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection）數據顯示，跨越邊境相關拘捕及扣留個案數目急增，自一月拜登上台以來，增近一倍，及至3月，共拘留17.1萬名移民。拜登政府揚言要以更人道方式對待移民，惟數量增加之快，對政府收容移民的能力構成重大挑戰。

上月海關及邊境保護局共扣留1.9萬名無人陪伴的未成年人，數量較2月時大增99%，並遠超2019年5月的1.2萬紀錄。拖家帶口到美國的移民人數，亦由2月的1.9萬增至3月的5.3萬。

移民不斷湧入美國，迫爆收容設施，來自中美州的青少年及兒童被扣留的時間，超出法律容許上限，並要在狹窄空間睡覺。

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拜登上月底舉行就任總統以來首場記者會，被問及移民湧入的問題，他強調有關情況並不出奇，是季節性現象，每年冬季1月至3月期間，都會有較多移民進入美國。

責任編輯：林建忠