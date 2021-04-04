泰國擬於10月開放5地　已接種疫苗旅客無須隔離

泰國政府預料於10月1日起，允許曾接種疫苗國際旅客無須隔離，入境布吉島、喀比、攀牙、清邁和芭堤雅，而在2022年接種疫苗國際旅客入境泰國無須隔離。

綜合媒體報道，泰國政府於2月底開始為民眾施打新冠肺炎疫苗，並擬制定4階段計畫逐步放寬入境限制。當局宣布，由4月1日起，可提出完整有效的新冠肺炎接種疫苗證明的旅客，入境泰國可由原定的14天縮短至7天，並於隔離期間進行1次檢測；入旅客入境除了須提供接種疫苗證明，還要提供72小時前的陰性檢測證明。

至於在14天內，未有接種疫苗、只接種過第1劑或第2劑的旅客，入境泰國須隔離10天，並於隔離期間進行2次檢測。

泰國當局預料，於7月1日開始，可提出完整接種疫苗證明的外國旅客入境布吉島不須進行隔離，旅客入境時必須出示已接種疫苗證明，並在機場接受核酸檢測以及下載可以追蹤行程的手機軟體。

泰國政府認可疫苗：

中國科興生物技術（Sinovac）

英國阿斯利康（AstraZeneca）

強生（Johnson & Johnson）

輝瑞（Pfizer）

Moderna

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責任編輯：黎淑雯