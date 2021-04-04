  • 24°C
香港時間 : 2021404日 (日) 16:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

泰國擬於10月開放5地　已接種疫苗旅客無須隔離

環球政經 14:48 2021/04/04

分享：

泰國政府預料於10月1日起，允許曾接種疫苗國際旅客無須隔離，入境布吉島、喀比、攀牙、清邁和芭堤雅，而在2022年接種疫苗國際旅客入境泰國無須隔離。

綜合媒體報道，泰國政府於2月底開始為民眾施打新冠肺炎疫苗，並擬制定4階段計畫逐步放寬入境限制。當局宣布，由4月1日起，可提出完整有效的新冠肺炎接種疫苗證明的旅客，入境泰國可由原定的14天縮短至7天，並於隔離期間進行1次檢測；入旅客入境除了須提供接種疫苗證明，還要提供72小時前的陰性檢測證明。

至於在14天內，未有接種疫苗、只接種過第1劑或第2劑的旅客，入境泰國須隔離10天，並於隔離期間進行2次檢測。

泰國當局預料，於7月1日開始，可提出完整接種疫苗證明的外國旅客入境布吉島不須進行隔離，旅客入境時必須出示已接種疫苗證明，並在機場接受核酸檢測以及下載可以追蹤行程的手機軟體。

泰國政府認可疫苗：

  • 中國科興生物技術（Sinovac）
  • 英國阿斯利康（AstraZeneca）
  • 強生（Johnson & Johnson）
  • 輝瑞（Pfizer）
  • Moderna

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

 

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黎淑雯

旅行團 媒體 芭堤雅 布吉 喀比 英國 清邁 泰國 Nova

上一篇文章

【內地熱話】涉教唆學生體罰違規同學　內地小學老師被辭退

下一篇文章

Facebook疑洩漏5億用戶資料　或有機會遭黑客利用
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

十大屋苑上月成績表出爐　四個屋苑呎價不升反跌　某個新界屋苑更跌5.5%！
十大屋苑上月成績表出爐　四個屋苑呎價不升反跌　某個新界屋苑更跌5.5%！
【大行點睇】 一文看盡 騰訊美團小米 績後大行最新評級及目標價
【大行點睇】 一文看盡 騰訊美團小米 績後大行最新評級及目標價
【樓市熱話】月入4萬擁300萬首期 望買580呎以上近港鐵三房　網民：市區三房想也不用想
【樓市熱話】月入4萬擁300萬首期 望買580呎以上近港鐵三房　網民：市區三房想也不用想
【網民熱話】大學生做Foodpanda　日做16小時　21月賺22萬　網民反批：青春無價
【網民熱話】大學生做Foodpanda　日做16小時　21月賺22萬　網民反批：青春無價
【網民熱話】37歲港女轉工月薪17K減至14K 與繼母不和搬出來自住 一個問題竟成最大困擾？
【網民熱話】37歲港女轉工月薪17K減至14K 與繼母不和搬出來自住 一個問題竟成最大困擾？
【買樓理財】97年高價買元朗樓　單位淪為「蟹貨」不動搖　至今升值逾八成才甩手
【買樓理財】97年高價買元朗樓　單位淪為「蟹貨」不動搖　至今升值逾八成才甩手