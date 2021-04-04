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【電動車】GM Hummer EV SUV首批預售即售罄　料2023年上市

商業 12:35 2021/04/04

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通用汽車（General Motors）日前發布一款純電動車「GMC Hummer EV SUV」。

愈來愈多汽車品牌研發電動車。據CNBC報道，通用汽車（General Motors）日前發布一款純電動車「GMC Hummer EV SUV」，預計在2023年上市。

該汽車設有不同車型，但預計續航能力介乎250英里至300英里，配搭最高達830馬力，由0至60mph力速約為3.5秒。價格則按性能和電池大小，設有不同定價。

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同時，設有基本版和特別版。基本版售價8萬美元。至於特別版「Edition 1」售價約11萬美元，提供了極限越野套裝。

一年後可預購99,995美元型號
據悉，通用汽車將在2023年起，生產售價最高的型號。並在期後，陸續生產較低價錢的型號。直至2024年春季，生產較低價格的型號。

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汽車預售方面，目前在網站上可進行預購。首批推出的「Edition 1」，售價為112,595美元並已售罄。一年後再推出99,995美元的型號，之後分別在2023年和2024年春季，推出89,995美元和79,995美元的型號。

責任編輯：馬意文

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