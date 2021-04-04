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Facebook疑洩漏5億用戶資料　或有機會遭黑客利用

環球政經 13:53 2021/04/04

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社交平台Facebook再被爆出疑洩漏用戶資料事件。於周六（4日）數億Facebook用戶的電話號碼和個人數據被發布在論壇上，公開的數據包括來自106個國家/地區、逾5.33億用戶的個人資料。

Facebook及Google建兩條新海底電纜 連接東南亞和美國：【下一頁

據《Business Insider》報道，超過5.33億用戶的個人資料當中，有逾3200萬條美國用戶記錄、1100萬條英國用戶記錄和600萬條印度用戶記錄，資料如電話號碼、Facebook ID、全名、位置、生日、個人簡歷、以至電郵地址等，均被洩漏。

Business Insider檢查洩漏數據樣本，並通過將已知Facebook用戶的電話號碼與數據集中列出的ID進行匹配驗證。報道又指，藉測試來自Facebook密碼重置功能中數據集中的電郵地址驗證記錄，該數據可顯示部分用戶的電話號碼。

網絡犯罪情報公司—Hudson Rock技術總監Alon Gal表示，洩漏數據已存在數年，這些數據可為網絡犯罪分子提供有價值的用處，如他們可利用用戶的個人信息來冒充他人或進行欺騙。「包含私人信息（例如許多Facebook用戶的電話號碼）的這種規模的數據庫肯定會導致不良行為者利用這些數據進行社會工程學攻擊或黑客攻擊。」

事實上，Facebook疑洩漏用戶資料事件已不是首次發生，於2019年時，Facebook洩漏超過4億條電話號碼，受影響用戶涉及至美國、英國和越南等地。

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責任編輯：黎淑雯

越南 黑客 社交平台 美國 Facebook Google 財務自由

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