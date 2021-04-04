[美股追蹤] 大摩指微軟遊戲業務 包含3個C元素 看好能成為遊戲界Netflix

近期傳出有意以100億美元，收購遊戲聊天平台Discord的微軟(美:MSFT),獲大摩看好一旦收購成事，微軟有望成為遊戲界的Netflix。大摩給予微軟290美元目標價，較最新收市價242.35美元具兩成上升空間。

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大摩認為，收購可為微軟貢獻3個C元素，包括內容(Content),雲端(Cloud)和社群(Community)。該行指，Discord本採用Google Cloud ,一旦收購後或改用微軟Azure，對其雲業務提供協同效應。

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而目前擁有1800萬名用家的Game Pass,大摩看好其可在不同經濟周期下提供穩定收入，聯同XBox Live和 Discord ,建立一個大型遊戲業務組合。

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