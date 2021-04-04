▲ 【中芯國際】中芯梁孟松嗌走 去年獲贈2250萬元住房、1700萬元股權激勵、加人工至631萬 總回報遠超董事長稱冠中芯

中芯國際（00981）聯合首席執行官兼執行董事梁孟松去年底傳出辭職，因不滿集團任命蔣尚義為副主席，不過，年報顯示梁孟松仍維持原職。根據2020年年度報告，梁孟松獲得的稅前總報酬達2881.1萬元（人民幣，下同），冠絕中芯，包括獲贈一套住房用於居家生活，價值為2250萬元，撇除住房價值，為631.1萬元（同為聯合首席執行官兼執行董事趙海軍總報酬為631.8萬元）。以梁孟松2019年總報酬為34.1萬美元（現時滙率折算為224萬元人民幣），即報酬按年增加1.8倍；計及一套住房，總報酬急增11.86倍。再計及中芯股權激勵，貨值1707萬港元，總回報為中芯之冠。

市場認為，梁孟松由台積電被挖角至中芯後，贈予套房具有長期安定生活的作用，為留人最佳的策略。

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股權激勵方面，梁孟松獲新授予購股權數量為65.91萬股，與董事長周子學相同，足見中芯器重。以最新H股價25.9港元計，為1707萬港元；以A股最新股價58.77元計，為3873.5萬元。

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梁孟松為中芯第四號人物，副董事長蔣尚義居第二。據中芯介紹，梁孟松於2017 年 10 月 16 日獲委任為執行董事兼聯合首席執行官。梁孟松從事內存儲存器以及先進邏輯制程技術開發，在半​​導體業界有逾35年經驗，擁有逾450項專利，曾發表技術論文350餘篇。1992年至2009年擔任台積電資深研發處長。梁孟松畢業於美國加州大學伯克萊分校電機工程及計算器科學係並取得博士學位。梁博士是電氣與電子工程師協會院士。

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記者：譚志偉