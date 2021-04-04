已接種疫苗阿根廷總統中招 據藥廠數據疫苗91.6%有效

阿根廷總統費爾南德斯（Alberto Fernandez）周六確診感染新冠肺炎，惟值得注意的是費爾南德斯今年較早前已接種新冠疫苗，如今仍受感染。阿根廷總統費爾南德斯是全球首位，完成接種疫苗後仍確診新冠肺炎的國家領導人，他在twitter發帖文，稱自己狀況仍良好，並繼續工作。

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費爾南德斯早已完成接種兩劑由俄羅斯研發的「史普尼克5號」（Sputnik V）新冠疫苗，但仍在周六確診。

費爾南德斯出現輕微發燒，正接受隔離，仍繼續總統工作。剛在上周五過62歲生日的他在twitter發文，稱希望生日不會以這樣的消息作結，但強調自己狀況良好。

研發疫苗的俄羅斯機構The Gamaleya Institute亦關注事件，在twitter發帖文，強調該疫苗有效率達91.6%，並可百分百防止出現嚴重症狀，祝染疫的阿根廷總統費爾南德斯早日康復，並稱其疫苗有助快速康復及可預防嚴重症狀。

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阿根廷對審批疫苗做法進取，去年12月底已批准使用俄羅斯疫苗的國家，是南美最早；此外當局亦已批准使用科興疫苗及阿斯利康（AstraZeneca）疫苗。

責任編輯：林建忠