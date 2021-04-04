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[騰訊700] 騰訊旗下天美工作室 傳去年收入達100億美元 成全球最大遊戲開發商

股樓投資 04:44 2021/04/04

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內地科網巨頭騰訊(00700)去年收入4820億人民幣創新高。外電近日報道，公司旗下遊戲商天美工作室，去年取得100億美元即約780億元收入，成為全球最大遊戲開發商。

【京東9618】 京東157億人幣 轉讓多項資產予京東數科 後者傳將申請科創板上市  詳情請看[下一頁]

消息指，騰訊去年的遊戲收入中，約42%來自天美工作室，29%貢獻自光子工作室，餘下來自北極光工作室等開發商。騰訊遊戲亦傳定下目標，未來海外收入比例由目前約兩成水平，提升至一半。

【第2季部署】第2季 值得留意的10大收息股  詳情請看[下一頁]

為應對來自任天堂Switch, Sony Playstation和微軟XBox的競爭，天美工作室正籌劃開發高製作和營銷成本的AAA級遊戲，騰訊亦傳將在美國洛杉磯設立工作室，進行遊戲創作。

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撰文 : 李尚毅

騰訊控股（00700） 港股

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