[騰訊700] 騰訊旗下天美工作室 傳去年收入達100億美元 成全球最大遊戲開發商

內地科網巨頭騰訊(00700)去年收入4820億人民幣創新高。外電近日報道，公司旗下遊戲商天美工作室，去年取得100億美元即約780億元收入，成為全球最大遊戲開發商。

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消息指，騰訊去年的遊戲收入中，約42%來自天美工作室，29%貢獻自光子工作室，餘下來自北極光工作室等開發商。騰訊遊戲亦傳定下目標，未來海外收入比例由目前約兩成水平，提升至一半。

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為應對來自任天堂Switch, Sony Playstation和微軟XBox的競爭，天美工作室正籌劃開發高製作和營銷成本的AAA級遊戲，騰訊亦傳將在美國洛杉磯設立工作室，進行遊戲創作。

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