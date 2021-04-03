【娛樂消息】吳宇森新片 拍Stan Lee未發布漫畫

據外媒《Variety》報道，香港著名導演吳宇森，將開拍真人動作新片，故事內容根據已過世的Marvel 前首席創意總監Stan Lee，從未發布漫畫《Monkey Master》。

《Monkey Master》由Stan Lee及印度漫畫出版社Graphic India的CEO Devarajan共同創作。故事圍繞紐約考古學家李勇（Li Yong，音譯者），發現了遠古預言，與中國傳說美猴王孫悟空有關。他因此動身前往印度，找尋到一股神秘力量，將他變成了現代的美猴王——Monkey Master。

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吳大導表示：一直想拍孫悟空的電影，不過未想到有何新的表達方式。Stan Lee的故事是如此獨特，包含了神秘的神話角色，前人未見的印度之旅，凡此種種，偉大人物、動作、冒險，皆令電影人神往。能與有關人士合作，將之拍成電影，一定令人愉快。

Stan Lee創造了不少Marvel著名角色，如蜘蛛俠、X men、Iron man等等，在他過世後，竟然還有未曝光漫畫，令Marvel粉絲驚喜。吳大導對香港人已言，不用多介紹，《辣手神探》、《英雄本色》等令人認象深刻。首次拍荷里活超級英雄片，實在令人期待。

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