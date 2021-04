亞裔男陪妻兒紐約公園散步 遭毆至臉部骨折

▲ 一名亞裔男子早前帶妻兒到紐約中央公園散步時,遭一名沒有戴口罩的陌生男子毆打至臉部骨折。

美國各地近日出現針對亞裔的襲擊及槍擊案,社會關注種族主義問題。一名亞裔男子早前帶妻兒到紐約中央公園散步時,遇到一名沒有戴口罩的陌生男子騷擾。亞裔男子勸對方保持社交距離時,卻遭對方突然毆打,導致臉部骨折。

紐約亞裔老婦街頭無故被毆 全城怒斥同緝犯人 【下一頁】

襲紐約亞裔婦男子落網 因弒母曾被囚17年 【下一頁】

美媒報道,一名38歲的亞裔男子上周周末下午帶同妻子和5歲的兒子,前往紐約中央公園。他們一家三口在公園的Hernshead Rocks附近散步時,一名沒有帶口罩的陌生男子突然靠近亞裔男子的妻兒,並在他們耳邊竊竊私語。

美媒引述亞裔男子指,陌生男子對他妻子的言論涉及性騷擾,並令妻子感到不舒服。儘管他們一家三口嘗試遠離陌生男子,他仍然跟隨他們一家人。

亞裔男子表示,他當時禮貌地指出陌生男子並無戴口罩,並嘗試勸對方保持適當的社交距離。但對方卻向他表示:「你有口罩,這是個優勢。」 (You got a mask. That’s an advantage.)

然後這名陌生男子再次表示「你們總是有優勢」 (You guys always have the advantage),就突然向亞裔男子臉部揮拳。

YouTube拒絕下架歧視亞裔歌曲 稱是藝術創作自由 【下一頁】

亞裔男子事後表示,他遇襲當下感到頭暈,臉部也因受襲流血,但他當時以為自己只是流汗。他更指出,他臉部有兩處因受襲而骨折。

亞裔男子其後被送往醫院診治,他難以確定對方是出於種族動機犯案,但認為亞裔人士一直遭到針對。

責任編輯:鄭錦玲