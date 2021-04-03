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美國CDC改指引 新冠疫苗接種完成可旅行

環球社會熱點 15:12 2021/04/03

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新冠肺炎疫情持續超過一年，多國正計劃推出疫苗護照放寬旅遊。美國疾控中心（CDC）修改指引，指已完成兩劑新冠疫苗接種人士的風險較低，可於美國國內旅行。但CDC強調，當局目前仍建議民眾避免非必要旅行。

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按照美國CDC周五（2日）修改的指引，民眾於接種最後一劑新冠疫苗兩周後，就被視為完成新冠疫苗接種的人（fully vaccinated people），可在較低風險的情況下恢復國內旅行。

CDC更指出，完成疫苗接種者在國內旅行或隔離前後都無需進行新冠病毒檢測，但旅行期間仍要繼續遵守佩戴口罩等防疫措施。

完成接種的民眾出國旅行也無需於出發前檢測或自我隔離，除非其目的地所在國家要求。但民眾必須持有陰性檢測結果回國，返國後3至5日內也要再次進行檢測。

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美國CDC總監華倫斯基（Rochelle Walensky）承認，完成接種疫苗的民眾染疫風險較低，但她認為美國的確診個案比例仍很高，仍建議所有人避免不必要的出行。

根據CDC截至周五的數據，美國有17.5%的人已完成新冠疫苗接種，而美國約22.4%的成年人完成新冠疫苗接種。

責任編輯：鄭錦玲

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