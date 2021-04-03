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【比亞迪】比亞迪傳最快下半年對外售車用鋰電池　不排除拆電池業務獨立上市的可能性

股市 12:56 2021/04/03

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比亞迪最快下半年對外銷售車用鋰電池。

據日經新聞報道，比亞迪 （01211） 最快今年下半年向其他公司銷售車用鋰電池，此舉是通過向其他公司供貨從而進一步提高生產效率。此外，比亞迪汽車銷售副總經理的李雲飛在接受日經新聞采訪時表示，目前將弗迪（Fudi）電池的業務單獨掛牌上市，以促進業務擴張的可能性並未被排除在外。

文章提及，比亞迪開始將向其他公司銷售其電池子公司弗迪電池研發的車用鋰電池，由於比亞迪的電池此前多數是供給相關合資企業以及商用車生產商，很少對外大規模銷售。相關政策轉變也意味比亞迪在銷售政策上出現了重要轉變。

文章指，比亞迪希望通過向其他公司供貨以擴大電池製造業務規模，從而進一步提高生產效率，而非減低地將其生產的電動車關鍵零部件用於自己的產品。至於具體客戶、銷售價格及目標尚未明確。

需要注意，比亞迪生產電池、半導體及電動汽車，並出口電動客車，在電動乘用車及車用電池方面均面臨巨大競爭。如若對外銷售電池，在鋰電池產業內可能將面臨寧德時代以及LG化學的「兩面夾擊」，這兩家公司在電池市場上都可能成為強勁的競爭對手。 

日經新聞引數據指，按電動乘用車銷量計算，比亞迪是中國電動乘用車市場的第三大企業，而按產能計算在車載電池市場則排名第四，份額均在10%左右。

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