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【TSLA】Tesla首季交付量按年增109%至18.5萬輛 勝市場預期 力壓中國競爭對手

股市 12:34 2021/04/03

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Tesla首季交付量按年增109%至18.5萬輛 ，勝市場預期。

特斯拉Tesla（美：TSLA）周五（4月2日）公布第一季數據，生產了180,338輛汽車，交付量達184,800輛汽車，按年增長109%，按季增長2.3%，超越去年第四季的180,570的交付記錄，亦勝市場預期。

中資三大電動車中概股首季交付量倍增，詳情【下一頁】

Tesla首季成績遠超過其在中國的最大競爭對手蔚來（美：NIO）、小鵬（美：XPEV）和理想（美：LI），他們第一季交付量分別報20,060輛、13,340輛、12,579輛。

其中Model 3/Y交付量約18.3萬輛，Model S/X則交付了2020輛，僅佔總交付量約1%。Tesla一份聲明指，新款Model S和Model X處於量產早期階段，新設備正在安裝；Model Y受中國消費者歡迎，計劃加大產量，滿負荷生產。

此前華爾街分析師平均預計Tesla今年首季交付量約為16.8萬輛汽車。Wedbush分析師Dan Ives曾預測，在全球芯片短缺情況下，Tesla交付量有可能超過17萬輛，美國及中國消費者需求依然強勁，尤其是2月、3月。

加拿大皇家銀行資本研究公司分析師Joseph Spak曾下修對Tesla交付量預測，從182,000輛降至170,000輛，理由是芯片及電池短缺。

相關文章：【TSLA】拜登倡全美建50萬個充電站　Tesla盤前升逾2%、蔚來升4%

【Tesla大客】蘋果Tesla破冰　蘋果北美太陽能農場據報使用Tesla電池組合（圖集）

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