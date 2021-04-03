瑞士盈豐﹕Coinbase上市有望創造新一波虛擬貨幣行情

▲ 瑞士盈豐銀行執行董事韓焯林認為，Coinbase上市有望帶來新一波的虛擬貨幣行情。

根據最新媒體報導，全美最大虛擬貨幣交易平臺Coinbase擬定於4月14日採用直接上市方式上市，由於最近資本市場有所調整，Coinbase估值也有所下調從1000億美金下跌到600-700億美金市值。

最近全球最大的虛擬貨幣交易平臺Binance的創始人也在視頻網站採訪裡表示，Coinbase估值（當時為1000億美金市值）相當便宜。儘管Binance的成交量約為Coinbase的十倍以上(根據Coinmarketcap資料提供)，CZ（Binance創始人簡稱）認為Coinbase佔據了美國市場，這是一個龐大的市場，而且對於機構投資者來說，通過Coinbase進入虛擬貨幣能符合美國當地的各種合規有關規定。Coinbase上市有望帶來新一波的虛擬貨幣行情。

內地近日進一步加強管理教培行業

至於股票市場，最近為上市企業業績公佈高峰期，上週五市場流傳教培行業檔稿，進一步加強管理教培行業，如定價，教學模式，廣告投放和教培機構獲取牌照等領域。當中的教培行業龍頭，如好未來（美︰TAL）和新東方（09901）盤中曾一度跌多於20%，收盤跌幅才進一步收窄。另外一側新聞報導表示教育部表示每天22：00到08：00不得為未成年人提供遊戲服務。同時校外線下培訓結束時間不得晚於20:30，線上直播類培訓結束時間不得晚於21:00。筆者作為一個家長也覺得是一件大快人心的事情，但是對於各位虎爸虎媽估計又會想到各種方法去應對這種政策。

撰文 : 韓焯林 瑞士盈豐銀行執行董事

聲明：作者為香港證監會持牌人士，沒有持有上述所提及的證券。