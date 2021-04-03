【小米電動車】雷軍宴客「華夏同學會」　集齊內地各大電動車創辦人 內媒：為小米「造車取經」

▲ 小米雷軍組局「華夏同學會」。

小米 （01810） 宣布造車後，董事長兼首席執行官雷軍與中國「造車新勢力」、各大互聯網創辦人的若干張宴會照片在內地社交平台廣泛流傳。內地媒體將這場聚會稱為「華夏同學聚會」，由雷軍「做東」。

雷軍合照中（下圖）看出，幾乎集齊內地智能電動車廠的創辦人，從左至右分別為小鵬（美：XPEV）創辦人何小鵬、蔚來（美：NIO）創辦人李斌、雷軍、比亞迪 （01211） 創辦人王傳福、理想（美：LI）創辦人李想。

從另一張照片中可見，台下也坐滿內地眾多互聯網企業的一把手，有美團 （03690） 創辦人王興、滴滴創辦人程維、紅杉資本全球執行合夥人沈南鵬、萬向集團總裁魯偉鼎，以及地平線創始人余凱等。

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雷軍曾有份投蔚來、小鵬

內地傳媒猜測，「此次造車新勢力半壁江山聚會，雷軍是在為小米造車取經。」

雷軍接受央視採訪時說，「小米造車到底應該叫什麼名字現在還沒有結論，還需要再花點時間認真地評估。」

雷軍指，2013年他就對電動車產業有了巨大的興趣，在過去的7、8年時間裡面，投了接近10家智能電動車領域的各種各樣的公司，所以對這個行業還是有一定的認知。而小鵬和蔚來，雷軍都有份投資。

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「華夏同學會」號稱內地頂級企業家圈子

華夏同學會被稱為是國內頂級的企業家圈子，成員有萬達王健林、騰訊 （00700） 馬化騰、阿里巴巴 （09988） 馬雲、百度 （09888） 李彥宏、復星 （00656） 郭廣昌等，其曾於2013年杭州聚會，成為傳媒焦點。

華夏同學會是長江商學院和中歐商學院最初開設的CEO班，一部分學生曾報讀過長江商學院的課程，一部分曾報讀過中歐商學院的課程，有部分學生兩個課程均涉及，聚會形式一年兩次，由學生輪流「做東」，舉行聚會以便行業探討。

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