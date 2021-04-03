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【大行報告】首域盈信劉國傑：中國市場吸引力不減　解構5大投資趨勢

股市 12:34 2021/04/03

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首域盈信資產管理合夥人劉國傑闡述中國今年五大投資主題。

首域盈信資產管理合夥人劉國傑認為，儘管中美貿易及地緣政治關係緊張，然而隨著中國經濟規模及影響力日益擴大，中國依然投資界關注的焦點市場之一。他就中美關係、中國的經濟政策及行業演變，對中國投資提出5大趨勢。

1、中國2021年經濟增長保持強勢

劉國傑相信今年市場增長相對均衡，隨著經濟復甦，有很多行業的股票估值極具吸引。去年情況是，只有少數幾家公司獲得大部分回報，而預計今年與去年有很大不同。其次，去年部分股票估值較高，但是投資者對市場充滿信心，他預期今年股價未必會下跌，惟回報有可能少於去年，投資也偏向審慎。

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2.股票價格比債券價格更具吸引

今年經濟復甦為市場共識，因經濟仍處於不穩定狀態，市場不會預測利率上升。因此，該機構認為股票的價格比債券價格吸引，例如長江和記實業一隻債券收益率在1.6%至1.7%，但其股息收益率超過5%。

達里奧：投資債券顯得愚蠢現金現在將來都是垃圾，詳情【下一頁】

3.中國製造業和技術比以往任何更有競爭力

劉國傑指出，中國一些行業加速發展，例如製藥、軟件、半導體和汽車等行業，主要原因是當局制定了五年發展計劃，不斷升級製造業，使電訊設備商華為等企業受惠。

他指出另一發展趨勢，相信中國在科技投資方面並不只是局限於互聯網行業，預計傳統零售業、食品加工業等其他行業亦將啟動技術革新，以削減成本開支、提高生產效率。

4.中國企業核心競爭力加強

中美關係持續緊張，劉國傑預期，美國政府後續採取更多打壓中國經濟的措施。他表示，在短期內，中國政府會通過減免個人所得稅、放寬企業融資等措施支持經濟；中長期而言，中國企業在面臨貿易制裁風險情況下，被迫加強其核心競爭力，從而使這些企業會變得愈來愈強大。

5.中國消費者將會傾向買國貨

中國政策為擴大內需消費，針對家電及汽車行業推出補貼政策。劉國傑認為，未來5至10年，這一趨勢將會持續。另外，他指出，伴隨著內地經濟發展及收入增加、居民消費升級，有理由相信會利好教育、消費品、旅遊等行業。

他續稱，國貨品牌受到年輕一代的肯定，從安踏 （02020） 、李寧 （02331） 等國產服裝品牌，到丸美、百雀羚等國產護膚品牌興起，可以看出他們對中國品牌的信心加強。估計華為、小米 （01810） 等中國品牌會對中國內需經濟形成強力支撐。

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